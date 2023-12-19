Премьер-министр Казахстана высказался по поводу легализации незаконных построек

По мнению премьер-министра РК Алихана Смаилова, очередная легализация незаконных построек может способствовать уклонению от требований закона. Об этом он заявил, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов ответил на предложение депутатов Мажилиса провести единоразовую легализацию прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов.

«Очередная легализация приведет к благоприятным условиям для уклонения от соблюдения требований законодательства и создаст прецедент для случаев узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов. В свою очередь право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке при условии, что этот участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки», – ответил премьер-министр.

Глава правительства напомнил, что в Казахстане в 2006-2007 и 2014-2016 годах провели легализацию имущества в рамках законов «Об амнистии в связи с легализацией имущества» и «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества».

По словам премьера, правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства.

«Новая форма контроля позволит на основе информационных систем, сообщений в СМИ, проводимого мониторинга своевременно проводить инспектирование за качеством строительства и пресекать нарушения», — сообщил глава правительства.

По его данным, в целях повышения прозрачности строительных процедур внедрена единая информационная система e-Qurylys, позволяющая автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сигнализировать в контролирующие органы о нарушениях. «Кроме того, соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов, который введен в действие с декабря 2022 года в части осуществление мониторинга с выездом и визуального осмотра подведомственной территории, что позволит своевременно выявлять самовольное строительство и пресечь выдачу разрешительных документов на уже построенные объекты», — отметил глава Кабмина. Он добавил, что «наибольший эффект от мониторинга ожидается после принятия нового механизма контроля «мер оперативного реагирования», поскольку позволит незамедлительно приостанавливать незаконное строительство».

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