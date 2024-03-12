Премьер-министр обеспокоен ростом цен на продовольственные товары. Что подорожало?

Премьер-Министр обозначил важность дальнейшего снижения инфляционного давления. По итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%. Вместе с тем перед Правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%, сообщает пресс-служба премьера.

«Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, сливочное масло и макаронные изделия. Это достаточно много позиций, да и процент роста цен очень чувствительный. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов», — указал глава Правительства.

В целом среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

«Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений», — потребовал Олжас Бектенов.

По его словам, в этой работе нужно активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, оффтейк-контракты, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.

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