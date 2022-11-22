Премьер-министр: Правительство направит усилия на повышение доходов казахстанцев

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов пообещал, что правительство направит усилия на повышение доходов казахстанцев.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Усилия правительства направят на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения», – сказал он.

Глава правительства также отметил, что на выборах президента, по предварительным подсчётам, победил Касым-Жомарт Токаев, и в ближайшие семь лет правительство готово обеспечить качественную реализацию предвыборной программы президента.

«В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике. Для достижения главной цели – построения справедливого Казахстана – все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны», – сказал Алихан Смаилов.

По данным экзит-поллов, Касым-Жомарт Токаев набрал более 85% голосов и с большим отрывом одержал победу на президентских выборах.

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