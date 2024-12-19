Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с промышленным потенциалом региона. Проверено исполнение поручений Президента, озвученных в Послании, по освоению высоких переделов и повышению уровня локализации.

Руководителю Правительства доложили, что за 11 месяцев т.г. объем производства промышленной продукции в Костанайской области достиг 2,5 трлн тенге, доля обрабатывающей промышленности превысила 72%. В текущем году в регионе реализовано 6 индустриальных проектов стоимостью 124,7 млрд тенге, создано 1 301 рабочее место.

На предприятии по производству мелкосортового проката Caspian Steel QZ Олжас Бектенов ознакомился с технологическим процессом и планами компании по строительству нового завода, нацеленного на выпуск стальной заготовки. Мощность действующего предприятия составляет 450 тыс. тонн в год. Так, за 10 месяцев т.г. произведено 311,4 тыс. тонн стального проката и 10,9 тыс. тонн металлолома. Продукция завода покрывает внутренние потребности и реализуется на внешних рынках. С начала года экспортировано 112,6 тыс. тонн мелкосортового проката на сумму более 32 млрд тенге.



Расчетная мощность нового предприятия по производству стальной заготовки составляет 1 млн тонн в год. Директор Caspian Group Александр Ким сообщил, что в проект планируется инвестировать $650 млн. В период эксплуатации завод обеспечит занятостью 600 человек, еще 400 мест будут созданы в подрядных организациях. На предприятии планируется использовать электродуговые печи последнего поколения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду в рамках глобального перехода к «зеленой» экономике. Отмечено, что реализация проекта позволит локализовать производство арматурного проката с увеличением отечественного содержания в выпускаемом конечном продукте до 99%. Вместе с тем доля обрабатывающей промышленности в регионе увеличится на 12,3%.

Олжас Бектенов отметил значимость инвестиционного проекта и подчеркнул необходимость формирования пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных индустриальных производств.

«Президент четко поставил задачу перед Правительством – найти новые источники экономического роста. Каждый регион имеет свои сильные стороны и мы стремимся максимально раскрыть потенциал там, где мы получим конкретный прирост в экономику региона, страны и в целом в работу по повышению благосостояния народа. Выбранный нами путь экономического патриотизма дает свои плоды в виде новых отечественных заводов и производств, которые в свою очередь вокруг себя развивают еще пласт МСБ. Это все позволяет нам наращивать самодостаточность отечественной экономики и создавать продуктивные рабочие места», – отметил руководитель Правительства.

С развитием черной металлургии Олжас Бектенов ознакомился на базе завода KamLitKZ – ключевого производителя чугунных отливок для грузовой техники мощностью 45 тыс. тонн литья в год. Премьер-министру доложили что основной технологический процесс охватывает полный цикл производства автомобильных компонентов и обеспечивает соответствие продукции международным стандартам качества. В 2025 году запланирован запуск второго завода мощностью до 75 тыс. изделий в год, который будет применять передовые технологии прецизионной штамповки.

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