Премьер-министр РК прибыл в Костанайскую область

Фото: primeminister.kz
Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой.
В регионе глава Правительства ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан «Ауыл аманаты» и проведет встречу с креативной молодежью.
Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса.
По итогам Премьер-Министр проведет совещание по актуальным вопросам развития области.
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