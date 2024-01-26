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Премьер-министр РК прибыл в Костанайскую область

Фотография для новости Премьер-министр РК прибыл в Костанайскую область

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой.

В регионе глава Правительства ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан «Ауыл аманаты» и проведет встречу с креативной молодежью.

Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса.

По итогам Премьер-Министр проведет совещание по актуальным вопросам развития области.

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