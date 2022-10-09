Премьер-министр РК призвал сейчас делать запасы на зиму

Премьер-министр РК Алихан Смаилов призвал регионы активнее делать запасы на зиму в условиях осени, когда цены многие овощи максимально снизились, передает informburo.kz Глава правительства провёл совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары и создания новых рабочих мест, сообщает сайт премьер-министра.

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«Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев сообщил, что рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 19,6%, в том числе за прошедшую неделю – 0,1%. Самые высокие показатели зафиксированы в Улытауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. При этом стоимость нескольких товарных позиций по стране, включая лук и сахар, в последнее время снижается», – говорится в сообщении.

Казанбаев подчеркнул, что продолжается комплексная работа по стабилизации цен на гречку, рис, картофель, морковь, подсолнечное масло, социальный хлеб, муку, рожки и молочную продукцию.

По данным министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, для стабилизации цен имеется порядка 186,1 тысячи тонн запасов социально значимых продуктов питания. К тому же в регионах продолжается массовый сбор овощей, что позволяет дополнительно увеличить продуктовую базу стабфондов.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, и акимам регионов нужно активнее заполнять стабилизационные фонды.

«Чтобы в межсезонье – с марта по июнь – у нас не было определённой нехватки своих овощей и ввоза дорогого импорта, нужно сегодня заполнить овощехранилища луком, картофелем, морковью, капустой. Сейчас самое подходящее время купить их по самым низким ценам, чтобы делать интервенции в межсезонье и не дать ценам на овощи ощутимо вырасти», – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в условиях реализации новых подходов к стабилизации цен необходимо зарезервировать средства, находящиеся на счетах социально-предпринимательских корпораций, и направить их на финансирование производителей.

Премьер-министр также поддержал новые подходы по мониторингу инфляции через операторов фискальных данных, предложенные Бюро нацстатистики. По словам главы правительства, нужно провести работу для перехода на новый формат с начала 2023 года и обеспечить техническое сопровождение этого процесса.

Кроме того, Алихан Смаилов поручил ускорить переформатирование региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, акимам Астаны, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей – взять на личный контроль подписание меморандумов по снижению торговой надбавки с 15 до 10%.