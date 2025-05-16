Заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков доложил, что объект располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2,5 тыс. м и шириной 50 м, а также перроном размером 200×300 м, что позволяет принимать такие типы воздушных судов, как АН-24, Q400, CRJ 200. В рамках проекта планируется строительство нового терминала, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. По завершении работ пропускная способность составит 70 пассажиров в час.

Олжас Бектенов поручил начать работы по восстановлению аэропорта в текущем году. Отмечено стратегическое значение реализуемых проектов, а также важность развития транспортной инфраструктуры и повышения мобильности населения.

«Казахстан обладает широким потенциалом в транспортной отрасли и должен стать ключевым транзитным хабом в регионе. Мы последовательно развиваем соответствующую инфраструктуру — это стратегическая задача. У нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Важно реализовать проекты в кратчайшие сроки, без потери качества. Это даст серьезный импульс развитию регионов и станет важным инструментом диверсификации экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.