Правительство Казахстана подаст в отставку

Журналисты спросили Смаилова, готов ли он продолжить работу после отставки правительства.

«Перед вновь избранным Мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром — это решать Президенту и Мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства», — сказал премьер-министр.