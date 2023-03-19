Правительство Казахстана подаст в отставку

Премьер-министр Алихан Смаилов проголосовал на внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты, передает Tengrinews.kz.
Глава правительства отдал свой голос на избирательном участке № 111 в здании Национальной библиотеки в Астане.
«Мы были в прошлом году в очень сложных условиях. Тем не менее мы сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2 процента. При этом два международных агентства подтвердили наш суверенный инвестиционный рейтинг, даже улучшили прогноз. В целом считаю, что в прошлом году, несмотря на сложные условия, экономика наша сумела устойчиво развиваться», — заявил премьер.
Журналисты спросили Смаилова, готов ли он продолжить работу после отставки правительства.
«Перед вновь избранным Мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром — это решать Президенту и Мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства», — сказал премьер-министр.
Tags: Алау выборы Казахстан Костанай Костанайская область новости общество отставка правительство РТН