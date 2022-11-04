Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от должности главу комитета

Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей. По мерам антимонопольного реагирования выступил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. О ситуации в регионах доложили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Костанайской области — Архимед Мухамбетов и Атырауской области — Серик Шапкенов.

Премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.

«Министерства и акиматы имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна», — сказал Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось довести финансирование «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге, однако шесть регионов — Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области — до сих пор этого не сделали.

По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.

«Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов«, — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя Комитета торговли.

В заключение он еще раз подчеркнул, что по тем товарным позициям, по которым наблюдается наибольший рост цен, а это огурцы, помидоры и яйца, нужно принять конкретные меры.