Премьер России прибудет в Казахстан

С 25 по 27 марта председатель правительства России Михаил Мишустин совершит рабочий визит в Казахстан, сообщает правительство РФ.
В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров, которые пройдут в Астане, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание планируется уделить совместным проектам в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре.
Также Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 26–27 марта в Шымкенте.
Кроме того, в рамках визита он выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026, где обсудят вопросы цифровизации и технологического развития
