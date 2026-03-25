Премьер России прибудет в Казахстан

— Сегодня, 10:56
Изображение для новости: Премьер России прибудет в Казахстан

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

С 25 по 27 марта председатель правительства России Михаил Мишустин совершит рабочий визит в Казахстан, сообщает правительство РФ.

В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров, которые пройдут в Астане, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание планируется уделить совместным проектам в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре.

Также Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 26–27 марта в Шымкенте.

Кроме того, в рамках визита он выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026, где обсудят вопросы цифровизации и технологического развития



