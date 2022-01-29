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Премьер Смаилов раскритиковал акиматы и Минсельхоз

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Глава кабмина Алихан Смаилов раскритиковал акиматы и Министерство сельского хозяйства из-за цен на социально значимые продукты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Сообщается, что больше всего цены на социально значимые продукты питания выросли в столице на 1,5 процета, Акмолинской области – 1,4, Актюбинской области – 1,1 и Жамбылской области – 1 процента.

Глава Правительства подверг критике работу акиматов указанных регионов, а также Министерства сельского хозяйства по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.

«Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабфондов, не выделили достаточных средств по «оборотной схеме», слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача — обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам», — подчеркнул Смаилов.

Премьер-Министр поручил центральным государственным органам и акиматам усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания, обеспечитьи необходимые обьемы в стабфондах и обеспечить выделение дополнительного финансирования на «оборотную схему».

«Усиляйте работу региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования и отслеживайте соблюдение объектами розничной торговли допустимого размера торговой надбавки», — сказал Смаилов.

В целях снижения уровня молодежной безработицы Глава Правительства поручил Министерству труда совместно с министерствами национальной экономики и финансов увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

Так, размер оплаты труда по указанным проектам планируется повысить с 20-25 МРП до 30 МРП. Сроки «Молодежной практики» будут увеличены с 6 до 12 месяцев, «Первого рабочего места» — с 12 до 18 месяцев.

«Вопросы обучения, профориентации и трудоустройства молодежи требуют повышенного внимания. Соответствующие пункты будут включены в Программу действий Правительства на 2022 год», — подчеркнул Алихан Смаилов

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