Премьер Смаилов раскритиковал акиматы и Минсельхоз

Глава кабмина Алихан Смаилов раскритиковал акиматы и Министерство сельского хозяйства из-за цен на социально значимые продукты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
Сообщается, что больше всего цены на социально значимые продукты питания выросли в столице на 1,5 процета, Акмолинской области – 1,4, Актюбинской области – 1,1 и Жамбылской области – 1 процента.
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