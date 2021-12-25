Премьеры в кинотеатрах: что будут показывать в январе

Декабрь оказался богат на премьеры: в прокат вышли «Дом Gucci», «Человек-паук: Нет пути домой», «Матрица: Воскрешение». Рассказываем, что уже показывают в кинотеатрах и какие премьеры стартуют в ближайшие дни.

В декабре кинотеатры в Алматы начали показывать фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Это третья часть фильма про приключения Ивана Ильича. На сказочную историю, действия которой разворачиваются в современной Москве, куда по стечению обстоятельств попадают жители сказочного Белогорья, можно пойти всей семьей (6+).

В середине декабря стартовали показы фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На главных ролях кроме Тома Холланда (Питер Паркер) еще и Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), которым вместе с режиссёром Джоном Уоттсом оказалось под силу вернуть широкую публику в кинотеатры. Поклонники саги о Человеке-пауке уже оценили премьеру по достоинству. А вот четвертая «Матрица» зрителя, кажется, немного разочаровала. Пока у фильма низкие рейтинги и не самые лестные отзывы, но истинных фанатов старой трилогии это вряд ли остановит.

В декабре еще можно успеть посмотреть драму «Дом Gucci» от режиссёра Ридли Скотта с Леди Гага в главной роли. Мировая премьера фильма состоялась еще ноябре. Ticketon.kz продает последние билеты на картину и скромно описывает фильм, как историю убийства внука основателя модного дома «Gucci», показывающую незнакомую обывателю сторону ослепительной роскоши и гламура.

Еще на Ticketon.kz можно купить билеты на семейную комедию «Моя большая казахская семья». По словам режиссёра фильма Алена Ниязбекова, в кино кроме профессиональных актеров играют дебютанты, у которых до этого фильма не было съемок. Это история семьи, которая за одно поколение стала интернациональной: старший сын главы семейства взял в жены армянку, старшая дочь вышла замуж за корейца, средняя — за русского, младшей приглянулся темнокожий юноша. Фильм о взрослении, свободе выбора, межнациональной дружбе.

С детьми можно посмотреть мультипликационный фильм «Зверопой 2»: здесь хорошая анимация и любимые многими музыкальные композиции. В конце декабря стартует показ фильма «Три богатыря и Конь на троне», где в роли Коня тот самый любимый детьми Юлий.

В январе начнется показ фильма «Мой Волк» (6+) про дружбу юной Виктории и волка: восьмилетняя девочка тяжело переживает смерть мамы и даже перестает говорить. Милый щенок — «подарок леса», возвращает ребенка в счастливое детство. Но щенок вырастает не в собаку, а в волка, и на пути крепкой дружбы появляются серьезные препятствия.

Также для семейного просмотра в январе выходят мультипликационные фильмы «Звериные бои», «Монстры на каникулах: Трансформания» и «Команда котиков».

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