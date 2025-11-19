Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что повышение благосостояния граждан не сводится только к окладам и включает годовые премии и «13-е зарплаты». По его словам, решения о таких выплатах принимают руководители компаний, исходя из результатов и возможностей предприятий.

«Когда мы говорим о доходах населения — это не только зарплаты. В конце года будут выдаваться 13-е зарплаты. Это зависит от того, выдает ли коллективу премии руководитель, какие-то доплаты и т. д.», — отметил Жумангарин.

Он подчеркнул, что частный сектор уже ускорил индексацию оплаты труда: «Частный бизнес активно поднимает уровень зарплат. Сейчас средняя зарплата — 429 тысяч тенге, это около 10% роста. Это постоянная работа».

Ключевая цель правительства, по словам вице-премьера, — обеспечить прирост реальных доходов, то есть сверх инфляции.

«Наша задача — чтобы инфляция не “съедала” доходы населения. Когда мы говорим, что реальные доходы будем на 2–3% поднимать, это значит: инфляция плюс ещё 2–3% номинального роста. Для этого в программе по пунктам прописаны мероприятия, которые мы будем делать», — отметил Жумангарин.

