Премии по итогам года казахстанцам посоветовали отложить на жилье

Сегодня брифинге в СЦК руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала о ипотечных программах, которые будут реализовывать в Казахстане.

В новой программе «9-20-25», по её словам, будут более жесткие условия. В течение последних 5 лет у претендента не должно быть жилья. Все это, говорит Ляззат Ибрагимова, будут проверять по государственным базам. В целом, подводя итоги 2023 года, глава банка отметила, что спрос устойчивый, всего было выдано 60 000 займов новоселам. Ляззат Ибрагимова озвучила прогноз по ценам на жилье.

«Мы считаем, что, как и прогнозировали, что сейчас будет происходить замедление и оно будет продолжаться в течение нескольких месяцев. У нас есть один совет — это копить, сберегать, открывать депозиты, пополнять их, для того, чтобы в середине следующего года принимать участие в нашей новой программе «9-20-25″. Пользуясь сегодняшним эфиром хочу дать совет. Я знаю, что в конце года во многих организациях будут платить премии, нужно, прежде всего, делать сбережения, а самый лучший подарок своим родственникам, своим детям это пополнение депозита», — заключила Ляззат Ибрагимова.

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