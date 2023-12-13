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Премии по итогам года казахстанцам посоветовали отложить на жилье

Фотография для новости Премии по итогам года казахстанцам посоветовали отложить на жилье

pixabay.com

Сегодня брифинге в СЦК руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала о ипотечных программах, которые будут реализовывать в Казахстане. 

В новой программе «9-20-25», по её словам, будут более жесткие условия. В течение последних 5 лет у претендента не должно быть жилья. Все это, говорит Ляззат Ибрагимова, будут проверять по государственным базам. В целом, подводя итоги 2023 года, глава банка отметила, что спрос устойчивый, всего было выдано 60 000 займов новоселам.  Ляззат Ибрагимова озвучила прогноз по ценам на жилье.

Фотография для новости Премии по итогам года казахстанцам посоветовали отложить на жилье
Кадр из видео

«Мы считаем, что, как и прогнозировали, что сейчас будет происходить замедление и оно будет продолжаться в течение нескольких месяцев. У нас есть один совет — это копить, сберегать, открывать депозиты, пополнять их, для того, чтобы в середине следующего года принимать участие в нашей новой программе «9-20-25″.  Пользуясь сегодняшним эфиром хочу дать совет. Я знаю, что в конце года во многих организациях будут платить премии, нужно, прежде всего, делать сбережения, а самый лучший подарок своим родственникам, своим детям  это пополнение депозита», — заключила Ляззат Ибрагимова.

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