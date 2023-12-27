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Премии в размере четырех окладов. Кто получит?

Фотография для новости Кто в Казахстане получит премии в размере четырех окладов

pixabay.com

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сотрудники министерства получат новогодние премии в размере трех-четырех окладов, сообщает Zakon.kz.

27 декабря  министр финансов отметил, что на премирование отдельной статьи бюджета нет – это общие расходы на зарплату, командировочные и расходы на другие текущие затраты. Но после всех мероприятий – закупочных, выплаты зарплаты, остается какая-то экономия у каждого госоргана.

«Предусмотрено законом, что если остается небольшая экономия, они могут дать эту экономию в виде премий. Это не просто так распределяется между сотрудниками, есть правила по определению размеров премии, и за что даются эти премии. За особые, сложные работы, работы во внеурочное время. Поэтому это все по закону – каждый госорган распределяет самостоятельно. У нас в министерстве регионы получают отдельно, центральный аппарат – отдельно. Я думаю, в размере трех-четырех окладов, наверное, какая-то премия выделена», — отметил Ерулан Жамаубаев.

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