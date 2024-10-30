О нововведениях в системе премирования госслужащих Казахстана объявил министр финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если у госоргана образовывается экономия, то он не может перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет. Давно хотел об этом сказать», — заявил Такиев в кулуарах Мажилиса.
Министра спросили, могут ли премировать госслужащих за счет внутренних источников.
«Не будет премий. Мы закрыли код 112, по которому можно было направить деньги на премию и откуда их получали», — добавил министр.
Примечание: в пресс-службе Минфина позже уточнили, что запрет на премирование касается лишь сэкономленных госорганами денег