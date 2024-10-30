Как сообщил министр Такиев в кулуарах Мажилиса, госслужащих перестанут премировать за счет сэкономленных госорганами средств. Эти деньги будут возвращаться в бюджет.

«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если у госоргана образовывается экономия, то он не может перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет. Давно хотел об этом сказать», — заявил Такиев в кулуарах Мажилиса.

Министра спросили, могут ли премировать госслужащих за счет внутренних источников.

«Не будет премий. Мы закрыли код 112, по которому можно было направить деньги на премию и откуда их получали», — добавил министр.

Примечание: в пресс-службе Минфина позже уточнили, что запрет на премирование касается лишь сэкономленных госорганами денег