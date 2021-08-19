Преображение Господне 2021: как отмечается Яблочный Спас и что нельзя делать

diapazon.kz
Преображение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного календаря, который православная церковь ежегодно отмечает 19 августа, сообщает sputnik-georgia.ru
Что нельзя делать на Преображение?
В Преображение Господне, по традиции, нельзя заниматься работой по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.
Нельзя в праздник также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может навлечь на дом неприятности.
Поскольку 19 августа продолжается Успенский пост, нельзя есть пищу животного происхождения, но ради торжества Преображения Господня церковный устав допускает вкушение рыбы и немного вина.
В Преображение Господне, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.
На Преображение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
В Преображение Господне нельзя унывать и грустить, а также пребывать в плохом настроении – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.
Традиция праздновать Преображение Господне зародилась еще в IV веке.
Традиции и приметы
Во всех действующих православных храмах, в том числе и в Грузии, 19 августа проходят праздничные службы – священнослужители, по традиции, в этот день облачаются в белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом на Фаворе.
После Богослужения, по традиции, освящают фрукты. Обычай освящать «начатки плодов» восходит к Ветхому Завету — в Иерусалимский Храм люди приносили виноград и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.
В тех местах, где виноград не растет, его заменили на яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас.
В этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда.
Помимо церковной традиции освящать плоды нового урожая, есть немало народных обычаев и примет.
Считалось, что в Яблочный Спас фрукты обладают чудодейственной силой. Поэтому, по традиции, хозяйки к празднику готовили самые разные блюда на основе яблок — пирожки и пироги, варенье, компот, кисель, печеные яблочки и угощали родных и близких.
Смотрят в Яблочный Спас и на погоду — в старину говорили, что январь будет такой же, как и Второй Спас.
По приметам, если на Преображение погода стоит пасмурная, но сухая – осень ожидалась аналогичной, а дождь 19 августа предсказывал дождливую осень.
Ясная погода на Преображение — это явная примета, что зима будет суровой.
Материал подготовлен на основе открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области