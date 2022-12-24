Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не продается — Минздрав

Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегистрирован. Об этом, отвечая на запрос, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Согласно информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, препарат «ДОК-1 МАКС», производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг», — сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стоптомакс плюс, Великобритания. Этот препарат рассчитан только для взрослых. В инструкции указано: детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов.

«Из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается», — подчеркнули в министерстве.

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