Препятствие работе. В МВД обратились к казахстанским водителям

В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

«В последнее время в СМИ и соцсетях публикуются видео, в которых участники дорожного движения требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе. Законом “О дорожном движении” и Правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства. Так, при остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий. Невыполнение законных требований полицейского, противоправное вмешательство в его деятельность при исполнении им своих служебных обязанностей влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 МРП либо ареста на срок до 15 суток», – отметил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

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