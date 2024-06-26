Прервите разговор. Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях повторного двойного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

На первом этапе злоумышленники, представляясь работниками Национального Банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов.

После получения денежных средств мошенническим путем злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц. При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить «юридические услуги».

После проведения денежных транзакций мошенники перестают выходить на связь.

Напоминаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы «работников государственных органов, работников Национального Банка» прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.

Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.

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