Пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ на сумму более 7 млн тенге.

В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и т.д.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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