USD 467
EUR 464.76
RUB 7.58
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Костанайской…

Пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ на сумму более 7 млн тенге.

В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и т.д.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Точка зрения — 78 — Токаев получит голоса тех, кто за стабильность и реформы — А. Чеботарев
Следующая новость

Яйца и мясо птицы могут ещё сильнее подорожать в Казахстане из-за дефицита кормов