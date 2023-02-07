Пресечено несколько попыток вывоза лука из Костанайской области

Несмотря на введенный запрет на вывоз репчатого лука, участники ВЭД продолжают попытки экспорта в Российскую Федерацию.

Так, Департаментом государственных доходов по Костанайской области на АПП «Кайрак» пресечено восемь попыток вывоза лука общим весом 160 тонн.

Также пресечена одна попытка вывоза одним и тем же участником ВЭД на одном и том же автотранспортном средстве.

По имеющейся оперативной информации, готовятся попытки вывоза лука с использованием товаров прикрытия, в связи с чем, контроль вывоза/ввоза запрещенных товаров, а также отдельных видов товаров, по которым установлены временные запреты и ограничения, переведен на усиленный режим.

Департамент государственных доходов по Костанайской области напоминает о том, что приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан с 28 января 2023 года введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого, сроком на 3 месяца.

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