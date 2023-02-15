Пресечён канал поставки «синтетику» в Костанайской области

Костанайские наркоборцы пресекли канал поставки наркотиков в регион.

В ходе специальной операции полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,5 кг «синтетики», сообщает МВД РК.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области были установлены участники интернет-магазина, осуществляющего сбыт синтетических наркотических средств путём тайных закладок на территории региона.

При проведении обысков, кроме синтетических наркотиков изъяты незаконно культивируемые наркосодержащие растения, которые выращивались по месту проживания задержанных.

— Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг «синтетики» на территории региона путем закладок. Интернет магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних жителей Костанайской области действовал на территории региона около 4-х месяцев, — пояснил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусынов.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Проводятся необходимые следственные действия.

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