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Пресечены попытки незаконного пересечения границы пограничниками Костанайской области

Фото из отрытых источников

Пограничники департамента по Костанайской области благодаря бдительным боевым действиям пресекают попытки незаконного пересечения границы.

При досмотре с использованием служебной собаки военнослужащими КПП «Кайрак» обнаружено наркотическое вещество «марихуана» в кабине легкового автомобиля гражданина РК. Пять граммов наркотического вещества были скрыты в обычной бумаге среди лекарственных средств.

«В результате упорного труда, постоянных тренировок своих питомцев инструкторы достигают высокого профессионализма, а служебные собаки легко обозначают контрабанду в транспортных средства, нарушителей Государственной границы», — сообщает пресс-служба пресс-служба КНБ РК.

Кроме того, при досмотре следующего транспортного средства, направлявшегося в Российскую Федерацию, выявлен груз — «цветной металл», запрещенный к вывозу из РК.

Вывозимые товары в документах на груз числились, как  «автошины». Общий вес груза составлял 60 тонн, груженные в три грузовых автомобиля по 20 тонн в каждой.

В обоих случаях были уведомлены компетентные органы.

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