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Пресс-секретарь опубликовал высказывание Токаева о Дне Святого Валентина

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Пресс-секретарь президента Берик Уали опубликовал высказывание Касым-Жомарта Токаева о Дне Святого Валентина, передает Tengrinews.kz.

«Об этом дне писал Касым-Жомарт Кемелович 4 года назад», — написал Берик Уали.

Отметим, в период публикования твита, Касым-Жомарт Токаев являлся председателем Сената Парламента Казахстана. По мнению Токаева, этот праздник противоречит менталитету и традициям казахского народа.

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