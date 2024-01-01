Преступления и ДТП. В новогоднюю ночь выявлено 150 правонарушений в Костанайской области

Оперативная обстановка в регионе стабильная. Всего за сутки поступило 190 сообщений, зарегистрировано 5 преступлений и 12 ДТП , в которых никто не пострадал, сообщает polisia.kz

Для профилактики правонарушений по области выявлено около 150 правонарушений общественного порядка и нарушений ПДД. К примеру в Карусуском районе, 31 декабря был задержан пьяный водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, -рассказал заместитель Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Батырбек Мурзабеков.

В этот праздничный день по области обеспечивали охрану общественного порядка и дорожную безопасность около 1000 полицейских и 45 военнослужащих.

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