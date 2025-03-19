«Задача полиции — профилактика, раскрытие, расследование преступлений, то есть соблюдение законности в обществе. Преступления и полицейские — вещи несовместимые. Я считаю, что в полиции должны работать люди по призванию. Желание — это понятно, но очень сложная служба. Это лишение каких-то личных свобод. То есть, бывает так, что запланировал на какую-то субботу, воскресенье мероприятие , необязательно ты генерал, рядовой сотрудник, час Х по тревоге и он должен все оставить, прибыть на работу. По случаю в Костанае, по этому слушателю, то есть водителю-нарушителю, предстоял хороший прогноз. Если в магистратуре в академии учится, у него был бы рост, если бы не повел себя так. У нас тоже ноль терпимости к таким проявлениям. Соответственно, он был уволен из органов внутренних дел. Сотрудники, которые не проявили принципиальность, тоже были наказаны. Мы говорим, ноль терпимости к тем сотрудникам полиции, которые сами нарушают закон. И эта работа будет продолжаться», — отметил глава МВД РК.

Напомним, в сети появилось видео, на котором водитель спорит с полицейскими из-за остановки. Как выяснилось, за рулем Lexus находился на тот момент сотрудник полиции. Он возмущался действиями патрульных, заявляя, что его остановка была неправомерной. В ответ стражи порядка утверждали, что зафиксировали превышение скорости.