Преступления в отношении женщин в Костанае стали совершаться реже, по сравнению с предыдущими годами. Полицейские города считают, что этого удалось добиться благодаря профилактике бытового насилия, и другим предпринимаемым мерам. Тем не менее, приют для пострадавших от рук домашних тиранов переполнен. Там находится почти в два раза больше человек, чем изначально предполагалось. Полицейские напомнили о том, как жертвы бытовых неурядиц могут себя законно защитить, передает alau.kz

Профилактическое мероприятие «Быт», акция «Нет насилию в семье», работа с подучетными семьями. В полиции Костаная предпринимают различные меры для того, чтобы уменьшить количество домашних конфликтов. Зачастую они возникают между супругами, но есть и примеры обострения отношений и между детьми и родителями.

«Дочь 1965-ого года рождения выгнала свою маму 1942-ого года рождения. Она её побила, нанесла телесные повреждения. По данному факту мы сработали оперативно, бабушку поместили в приют для жертв бытового насилия. Там же ей была оказана медицинская помощь, юридическая сейчас помощь оказывается, и, конечно же, психологическая помощь», — рассказывает старший инспектор группы по защите женщин от насилия МПС УП Костаная Ляззат Жамалиденова.

Причиной конфликта, по словам полицейских, стало нежелание 56-летней дочери, котрая, кстати, была во время конфликта трезва, понимать свою 79-летнюю мать. Пенсионерка имеет право полгода находиться в приюте, как и другие женщины, в том числе и с детьми, вынужденные покинуть жилище. В кризисном центре сейчас находится большее количество людей, чем то, на которое он рассчитан.

«Рассчитан он на 20 мест, но на сегодня, там уже находится 37 человек. Причинами правонарушений в быту, являются неблагополучная обстановка в семье, бытовая необустроенность, и, как следствие, на этой почве появляются семейные конфликты, неприязненные отношения друг к другу», — объясняет специалист.

Но, в общем, по данным полиции, количество преступлений против женщин в Костанае уменьшилось. Инспекторы, защищающие женщин, считают, что не маловажную роль в данном случае сыграла профилактика. К ней относятся и беседы с потенциальными, или ранее проявлявшими себя домашними тиранами, об ответственности за бытовое рукоприкладство, брань, оскорбления, приставание, унижение, и даже повреждение предметов обихода.

«На первый раз предупреждение, либо арест сроком до пяти суток. Если агрессор умышленно причинил легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья, так же, в отношении агрессора занимается административный материал, и направляется в специализированный административный суд», — говорит Ляззат Жамалиденова.

Но, все же, подчеркивают полицейские, Закон о профилактике бытового насилия больше направлен на сохранение семьи. Кстати, случаи того, что домашний агрессор одумывается, и после бегства женщины в приют, уговаривает её вернуться, тоже не редки. Главное, чтобы бегство не повторилось.

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