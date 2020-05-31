Преступность снизилась во время карантина в Казахстане

В период режима самоизоляции и ограничений преступность по стране снизилась на 26%. В таком особом режиме полиция и другие силы МВД работали впервые, заявил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает Today.kz.

«Круглосуточный режим работы, в ряде случаев полевые условия и казарменное положение, оторванность от дома и семьи, порой непонимание и упреки отдельных граждан вызывали огромные психологические и физические нагрузки. Но наши сотрудники продолжали нести службу, четко выполняя на протяжении всех 78 дней поставленные руководством страны задачи. Блокпосты между населенными пунктами снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет. Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности», — сказал министр.

Во время карантина в стране функционировало 400 блокпостов.

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