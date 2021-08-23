Преступные схемы при продаже авто в Казахстане назвали в МВД

В МВД рассказали, как преступники угоняют купленные в кредит автомобили из России и продают в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Наиболее распространенными схемами на сегодняшний день является лизинг, кредиты и аренда автомобилей. Например, очень много в последнее время сталкивались с ситуацией при взаимодействии с коллегами из России. Там злоумышленники берут авто в лизинг, в первом месяце оплачивают лизинг или кредит, после чего машину перегоняют на территорию Казахстана. Продают ее на нашей территории, оформляют ее уже на граждан нашей республики», — рассказал на брифинге заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

«После лизинговая компания начинает искать эту машину, а ее уже нет. В этом плане после прекращения оплаты лизинга машина объявляется в розыск. То же самое и по аренде, аналогичная схема преступников».

Он также сообщил, что 16-22 августа МВД провело широкомасштабную отработку под условным наименованием «Автомобиль». 4,6 тысячи сотрудников полиции проверили 4,6 тысячи СТО, частных автомастерских, гаражных кооперативов и автостоянок и смогли раскрыть 95 хищений автомашин — 19 краж и 76 угонов. Также они проверили 1756 пунктов авторазбора, мест сбыта автозапчастей, где в 16 случаях обнаружили и изъяли похищенные автозапчасти.

В период отработки к уголовной ответственности привлекли 110 автоугонщиков, в том числе 7 преступных групп.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.