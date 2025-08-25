О готовности к распределению земельных участков в мкр. Кунай на совещании в акимате Костаная сообщил и.о. руководителя отдела земельных отношений Бахтияр Жумабеков.
В настоящее время продолжается процедура актуализации списка граждан, состоящих в очереди на получение земельного участка для ИЖС.
«Несмотря на надлежащее оповещение граждан через республиканские средства массовой информации и телеканалы, интернет-портал акимата города и социальные сети о необходимости явки в уполномоченный орган для актуализации данных, за полтора месяца работы фронт-офиса актуализацию прошли лишь 1430 человек, из которых 932 человека – из первых 3 тысяч очередников», — отметила Бахтияр Жумабеков.
Кроме того, для актуализации статуса граждан, состоящих в очереди на получение земельного участка для ИЖС проводится работа совместно с НАО «ГК «Правительство для граждан», РАГС и миграционной службой на предмет утраты гражданства, выезда из Республики Казахста н на постоянное место жительства в другую страну, смерти, а также получения земельных участков от государства для ИЖС.
«На сегодня уже имеются данные по 111 таким гражданам, которые будут исключены из очереди на основании нормы пункта 8 Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Таким образом, суммарно актуализированы данные по 1541 очереднику, из которых 1043 человека – из первых 3 тысяч очередников»,- отметил Жумабеков.
