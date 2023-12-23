Претендовать на новые выплаты в 2024 году смогут более 37 тысяч работников

Размер специальной социальной выплаты индивидуален. Министерством труда и социальной защиты населения разработан сервис, ссылку на который разослали на предприятия с вредными условиями труда, сообщает ortcom.kz

Зайдя на сайт hr.enbek.kz, претендент на выплату может авторизоваться с помощью своего ИИН и получить информацию. Сумма выплат начинается от 208 тысяч тенге.

Такие подробности на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал глава ведомства Светлана Жакупова. Она также разъяснила, в каком случае система не сможет пропустить к участию в программе.

«Есть обязательное условие: только при расторжении трудового договора. Сейчас у нас все трудовые договоры ведутся в электронном формате и мы отслеживаем в системе. Если трудовой договор не расторгнут, мы не получили информацию от работодателя, значит работник продолжает работать и получает свою зарплату. Но за выплатой обратиться уже не может. Система не даст ему пройти на назначение. Работодатель при расторжении трудового договора может направить на лёгкий труд в своём же производстве. Заключает дополнительное соглашение, о котором мы в автоматическом режиме получаем уведомление и начинаем работу по назначению выплаты со всеми участниками системы», – сказала Светлана Жакупова.

По её словам, одномоментно могут подать заявления 37 тыс. человек, которые подпадают под критерии. По допсоглашению получатель выплаты может быть наставником на своём прежнем производстве, либо стать участником ряда программ от соцорганов. Например, «Серебряный возраст».

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