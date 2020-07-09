Превышение цен на лекарства в Костанае проверит спецгруппа

В Костанае образована мониторинговая группа, которая будет контролировать завышенные цены на лекарства в аптеках. Ее участники будут регулярно выходить в рейды по городу, а также мониторить социальные сети, передает alau.kz

В Костанае прошел рейд по аптекам. Его провели сотрудники антикоррупционной службы и областного СЭС. Проверять они должны были, не завышены ли цены на лекарства. Но на деле, стоя в очереди в одну из аптек, они столкнулись совсем не с этой проблемой:

«- Ни анаферона, ни эргоферона. Профилактические, чтобы знаете хоть чувствовать себя спокойно. Потому что маска это одно.

— А вы по сети спрашивали?

— Я звонила во все аптеки. Сразу, как только начинаешь говорить анаферон — противовирусных никаких нет»,- состоялся разговор участника рейда с одной из покупательниц городской аптеки.

Покупательница отправляется в аптеку со списком лекарств и вскоре возвращается к участникам рейда все с тем же списком и пустыми руками:

«Ничего нет. Ни одного. Вот я записала. Амиксин, эргоферон и анаферон. Она говорит, что ничего нет»,- пожаловалась женщина.

Это «ничего» участникам рейда пришлось слышать неоднократно. И не только от покупателей, но и самих фармацевтов:

«- Из противовирусных ничего нет. Эргоферон — нет. Кагоцел — нет.

— Противовирусных нет, потому что не закупаются или разбирают?

— От того, что нет у дистрибьютора предложений. Мы не можем закупить. Мы бы рады закупить — нет предложений»,- рассказала в разговоре с участником рейда одна из фармацевтов городской аптеки.

А вот аспирин и парацетамол участники рейда на проверенных прилавках нашли. Но завышения цен обнаружено все-таки не было. Тем не менее, здесь стоит отметить, что проверены были еще не все аптеки города, да и контроль за ними осуществлять будут в разных формах.

«Принято решение о создании по всей стране на площадке «Адалдык Аланы» рабочих групп по выявлению фактов необоснованного завышения цен на лекарственные средства. Члены рабочих групп, не выходя из дома, проводят мониторинги социальных сетей, приложений, сайтов, объявлений на наличие необоснованно завышенных цен на лекарства. К этой работе подключились и представители региональной общественности, то есть мы охватываем сегодня не только областной центр, но и города и районы области»,- сообщил Рустем Болат, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.

Жители региона и сами могут обратиться к участникам мониторинговой группы. Для этого им достаточно позвонить по телефонам 8 747 745 65 14; 8 702 000 24 94 или отправить на WhatsApp видеоматериал с фактом завышения цены.

Людей просят предоставлять конкретные данные о том, в какой аптеке и в каком населенном пункте они обнаружили превышенную стоимость. А чтобы сориентироваться, какая цена переступила установленный предел, можно воспользоваться приложением DariKz. В нем, по словам представителей мониторинговых групп, можно найти предельные цены на медикаменты.

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