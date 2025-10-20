В Казахстане вступили в силу новые правила, согласно которым местные исполнительные органы получили право самостоятельно определять тарифы на питьевую воду для населения. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на пресс-конференции в СЦК.
Как будут определяться тарифы
По словам спикера, маслихаты регионов смогут устанавливать стоимость одного кубического метра воды в пределах среднего тарифа по стране, действующего на 1 января соответствующего года.
Это решение позволит регионам учитывать социально-экономическую ситуацию и уровень развития коммунальной инфраструктуры при формировании ценовой политики.
«На сегодняшний день местными исполнительными органами ведутся работы по определению стоимости для населения», — отметил Бакытжан Жунисбеков.
Учет потребления и доплаты за перерасход
Предусмотрены также нормы для стимулирования рационального использования ресурсов.
Если объем потребления воды на одного человека превышает 140 литров в сутки, за каждый дополнительный литр граждане будут платить на 30% больше установленного тарифа.
Жунисбеков подчеркнул, что такие меры направлены не только на справедливое ценообразование, но и на сбережение водных ресурсов, особенно в условиях изменения климата и роста нагрузки на коммунальные сети.
