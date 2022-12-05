Превысит ли курс доллара отметку в 500 тенге в 2023 году – прогноз АФК

По итогам 2023 года курс доллара ещё не преодолеет психологической отметки в 500 тенге, сообщается на сайте Ассоциации финансистов Казахстана по итогам очередного опроса экспертов.

По их мнению, к началу января доллар будет стоить 470,14 тенге, укрепившись за год по отношению к казахстанской валюте на 8,4%. При этом в 2023 году тенге будет обесцениваться медленнее – по мнению экспертов, американская валюта подорожает за 12 месяцев на 5,7% до 497,1 тенге, передает informburo.kz

Инфляция в ноябре составила 19,6%. По прогнозу экспертов, к концу 2023 года она составит 14,3%. При этом никто из них не ждёт снижения базовой ставки в наступающем году: 66% ждут повышения, остальные – сохранения на текущем уровне. Если ставку повысят, то, вероятно, с 16% до 17,5%.

Цены на нефть, как считают эксперты, вырастут, но не так значительно, как ожидали ранее. К концу 2023 года баррель нефти Brent может стоить уже 91,4 доллара, тогда как на момент опроса он подешевел до 82 долларов.

Рост ВВП Казахстана в 2023 году ускорится с 2,5% до 2,8%. Ранее эксперты были менее оптимистичны, прогнозируя ускорение роста до 2,7%.

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