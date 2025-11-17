«Прежние методы больше не работают»: Токаев объявил о новой экономической модели Казахстана





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна переходит к новой экономической модели, для реализации которой необходимы новые подходы к управлению и развитию экономики.

Глава государства отметил, что прежние методы работы уже не отвечают современным вызовам. По его словам, несмотря на ухудшение глобальной ситуации и рост международной напряженности, Казахстан продолжает придерживаться взвешенного курса и сохраняет устойчивое развитие.

Президент подчеркнул, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 6,5%, что является высоким показателем на фоне мировых темпов роста. Кроме того, валовой внутренний продукт Казахстана впервые превысил 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения с 2019 года увеличился в полтора раза — до 15 тысяч долларов.

Токаев также отметил снижение инфляции. По итогам первых пяти месяцев текущего года она составила 10,4%, однако, по его словам, работу по дальнейшему сдерживанию роста цен необходимо продолжать.

Президент заявил, что в стране обеспечена стабильность финансовой системы, а национальная валюта надежно защищена от внешних рисков.

Отдельно глава государства остановился на вопросе базовой ставки Национального банка, подчеркнув, что решения в этой сфере должны приниматься взвешенно.

По словам Президента, принятые Бюджетный и Налоговый кодексы полностью изменили подходы к управлению государственными финансами и заложили основу для формирования новой модели экономики Казахстана.

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