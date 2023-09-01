Президент анонсировал перезагрузку «Отбасы банка»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перезагрузить деятельность «Отбасы банка», передает Tengrinews.kz.

Президент считает, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Он отметил важность операционной эффективности государственной поддержки.

«Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга «Байтерек» и его масштабную цифровизацию. Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода.

Поэтому на базе компании Kazakh Export следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность «Отбасы банка», переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села«, — сказал Токаев.

По мнению Токаева, успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Он добавил, что сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков, что ведет к искажениям рынка.