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Президент: Будем избирать акимов еще более высокого уровня

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В своей статье «Независимость дороже всего» газете «Егемен Қазақстан» Президент РК высказался о концепции «слышащего государства», ведущей к демократизации страны, модернизации, передает zakon.kz.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что политическая реформа не является делом одного дня или года. Нужно последовательно реализовывать ее, не разрушая и не разрушая единство страны.

 

Но нельзя затягивать реформу. Власти должны чувствовать свою ответственность перед народом. Поэтому мы переходим к выборам акимов сел и поселков. Этим мы укрепим систему местного самоуправления, начиная с самого низкого уровня. Этот шаг необходим для совместного решения насущных проблем населением и местными властями. Затем избираем акимов районов. Если новая система покажет свою эффективность, то мы будем избирать акимов еще более высокого уровня. Но в ходе политической модернизации нельзя поддаваться спешке и, следуя голому лозунгу, подвергать государственный строй кризису, — написал глава государства.

 

Он подчеркнул, что в стране должны быть, прежде всего, закон и порядок, основанные на полном соблюдении прав человека, анархия и беспредел не приведут к добру.

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