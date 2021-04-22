Президент дал поручение по автобусным полосам в городах

Глава государства Касым-Жомарта Токаев поручил правительству и акимам решить вопрос использования автобусных полос вне часов пик и в выходные дни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Отдельным вопросом является грамотное выстраивание автомобильных потоков внутри городов. В этой связи поручаю правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни», — сказал Президент на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Он отметил, что подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже.

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