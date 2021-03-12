Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: выжившим в Холокосте сегодня необходима реальная помощь

В конце января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, день, призванный не только способствовать сохранению памяти о страшнейшей человеческой катастрофе XX века, но и дающий возможность, пока она есть, пообщаться с самими жертвами Холокоста, с людьми, которые могут поделиться живыми воспоминаниями о Катастрофе и которых, увы, становится меньше с каждым проходящим годом.

Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса и главный организатор традиционных Всемирных форумов памяти Холокоста, последний из которых на сегодняшний день состоялся в начале 2020 года, в своей многосторонней общественной работе уделяет проблеме сохранения памяти о Катастрофе особенное внимание.

Пандемия, как и везде, внесла свои коррективы в том числе в формат проведения мемориальных мероприятий, приуроченных к дню памяти. Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК и представители Европейской комиссии в этом году устроили их в онлайн-формате, пригласив как высокопоставленных гостей, так и общественных деятелей, и самих переживших Холокост.

В своём выступлении Вячеслав Моше Кантор обошёлся минимумом дежурных слов и сделал акцент на том, что в столь тяжёлое время оставшиеся в живых жертвы Холокоста особенно нуждаются в помощи и поддержке, и оказание этой реальной поддержки как раз и должно стать самым лучшим способом выражения уважения и реализации того долга, что есть у современников перед этими людьми и памятью погибших.

Тревогу Вячеслава Моше Кантора легко понять, ведь пережившие Холокост люди в настоящее время находятся в более чем преклонном возрасте, и все риски, опасности и ограничения пандемии сказались на них особенно сурово. В частности, как заявил Вячеслав Моше Кантор, выжившие в Холокосте должны быть в числе первых, кому в первоочередном порядке предоставят возможность привиться от COVID-19, без проволочек и бюрократии, безопасно и максимально эффективно.

Не забыл Вячеслав Моше Кантор упомянуть и о другой проблеме, с которой в настоящее время из-за пандемии сталкиваются все представители еврейского народа – а именно тот рост нетерпимости, антисемитизма и даже экстремизма, что вспыхнул в обществе на фоне эпидемии и связанных с ней страхов и неуверенности в будущем. Это также проблема, которая требует высокопоставленных решений.

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