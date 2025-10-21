Связь за решёткой: почему в Костанайской области оштрафовали крупных операторов





Три крупных оператора сотовой связи привлекли к административной ответственности в Костанайской области. Причиной стало превышение допустимого уровня сигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура совместно с Государственной радиочастотной службой, Департаментом УИС и представителями операторов провела замеры уровня сотового сигнала в учреждениях УИС.

Проверка выявила превышение допустимого уровня сигнала на территории трёх учреждений. Нарушения установлены у ТОО «Кар-Тел» (Beeline), АО «Kcell» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (ALTEL, Tele2).

После акта прокурорского реагирования уполномоченный орган привлёк всех трёх операторов к административной ответственности по пункту 16 части 1 статьи 637 Кодекса об административных правонарушениях. На компании наложены штрафы. Их размер в сообщении прокуратуры не указан.

В надзорном органе пояснили, что в соответствии со статьёй 97 Уголовно-исполнительного кодекса операторы обязаны оптимизировать свои сети и принимать меры для снижения уровня распространения радиосигнала на территории учреждений УИС. По данным прокуратуры, эти требования не соблюдались.

Необходимость ограничения сотовой связи в учреждениях связана в том числе с выявленными ранее преступлениями, совершёнными с использованием мобильных телефонов.

Так, прокуратура приводит пример осуждённого, который, находясь в учреждении, совершил мошеннические действия с использованием мобильного телефона на сумму более 4 млн тенге. Во время расследования у него изъяли мобильные телефоны. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

В прокуратуре отметили, что принимаемые меры направлены на соблюдение операторами требований законодательства и исключение возможности использования услуг сотовой связи на территории учреждений УИС без дополнительных расходов со стороны государства.

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