Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на Международном форуме Астана.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы в Казахстане были реализованы масштабные экономические и институциональные реформы.

«За последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы. Мы решительно намерены построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость. Наша страна предприняла усилия по модернизации и укреплению государственности, чтобы построить в Казахстане подлинно справедливое общество. На общенациональном референдуме были внесены изменения в Конституцию и одобрены реформы ключевых институтов власти. Мы перешли от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Я твердо убежден, что эта концепция остается наиболее соответствующей особенностям политической системы Казахстана. Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный шаг, на мой взгляд, сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным. Убежден, что Президент – это государственный управленец, нанятый своим народом на определенный срок, в нашем случае на семь лет».

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