Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству усилить меры по соблюдению гражданами карантина

Об усилении строгих мер глава государства написал в своем twitter.com.

«Задача Минздрава и всех органов здравоохранения — снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен», — написал Токаев в twitter.com.

«Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей», — отметил глава государства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.