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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству усилить меры по соблюдению гражданами карантина

фото из открытых источников

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Об усилении строгих мер глава государства написал в своем twitter.com.

«Задача Минздрава и всех органов здравоохранения — снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен», — написал Токаев в twitter.com.

«Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей», — отметил глава государства.

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