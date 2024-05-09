Президент Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы

Глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, сообщает Акорда.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным парад посетили Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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