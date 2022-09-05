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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область.

В ходе поездки Глава государства оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

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