USD 439.43
EUR 473.31
RUB 4.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к…

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки
Следующая новость

Костанайский полицейский, спасший двух человек от отравления угарным газом, удостоился награды