Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.
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