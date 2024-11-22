Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.

«Положение дел в стране находится на личном контроле у Президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров», — отметил Уали.

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