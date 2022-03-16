Президент Казахстана о переименовании и образовании новых областей

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будет 20 областей.

«Предлагаю создать Абайскую область. Семей станет центром нового региона. Я знаю, что жители региона давно говорят об этом. Сейчас много нерешённых вопросов. Например, полностью изношена внутренняя инфраструктура региона», – сказал президент.

Он также предложил создать Улытаускую область на территории бывшей Жезказганской области, передает informburo.kz

«Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе – важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», – добавил глава государства.

В Алматинской агломерации много проблем, отметил он. С учётом этих факторов он предложил разделить Алматинскую область на две части.

«В этом регионе будут образованы Жетысуйская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен быть в Капчагае. Центр Жетысуского района будет расположен в Талдыкоргане», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

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