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Президент Казахстана облетел территории, пострадавшие от пожаров в Костанайской области

Президент Казахстана прибыл в Костанайскую область. 

По прибытии в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе, чтобы оценить ход работ по ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба Акорды.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. Тушение пожара продолжается.

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