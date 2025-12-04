Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля». Документ вносит поправки в ряд кодексов и законов, регулирующих сферу семьи, прав ребенка, образования, культуры и госнадзора.
Изменения коснулись Земельного, Бюджетного, Предпринимательского кодексов, кодексов «О браке (супружестве) и семье», «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также законов «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре», «Об образовании» и «О статусе педагога».
Защита прав детей и семейные вопросы
Первый блок поправок усиливает правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закрепляется приоритетное право на усыновление, установление опеки или попечительства за родственниками ребенка. При их отсутствии такое право предоставляется лицам, состоящим в зарегистрированном браке.
Госконтроль в учреждениях для детей
Второй блок изменений касается порядка государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав ребенка. Речь идет о субъектах и объектах, финансируемых из госбюджета и обеспечивающих питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание и оздоровление детей. Эти вопросы теперь отнесены к сфере регулирования Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» с исключением соответствующих норм из Предпринимательского кодекса.
Образование: рейтинги и ранжирование
Третий блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере образования. Вводится ранжирование организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей, а также правил ранжирования, утверждаемых Министерством просвещения. Аналогичный подход устанавливается для организаций высшего и (или) послевузовского образования — методики и правила утверждаются Министерством науки и высшего образования.
Культура, авторские права и библиотеки
Четвертый блок касается сферы культуры. Закон вводит запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (за исключением телевизионных записей и площадок, специально неприспособленных и непредназначенных для концертов). Также закрепляется обязанность указывать имя автора или авторов при любом публичном использовании в СМИ или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права.
К компетенции местных исполнительных органов отнесено принятие мер по развитию и сохранению библиотечного фонда, что должно усилить роль регионов в поддержке библиотек и доступности культурных ресурсов.
Текст Закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.
